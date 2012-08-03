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Перезагрузить страницу Восстановление приемника uClan T2 HD SE
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Старый 23.03.2021, 18:28   #1
kosmos17
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По умолчанию Восстановление приемника uClan T2 HD SE
ИНФОРМАЦИЯ / INFORMATION
Восстановление приемника uClan T2 HD SE после неудачной прошивки

Если ваш приемник не загружается, то есть возможность восстановить его без использования программатора.
Для этого вам понадобится программа для восстановления ресивера uClan B6 СКАЧАТЬ, иметь в наличии конвертер USB — TTL UART (популярные на чипах CH340, PL2303 или другой), а также уметь держать паяльник в руках.
Вскрываем аккуратно приставку и на плате находим разъем UART. С помощью паяльника соединяем контакт GND на плате с аналогичным конвертера, TXD c RXD конвертера, RXD c TXD конвертера.



Дальше все действия аналогично инструкции по восстановлению uClan B6.
За исключением, в пункте Boot File выбрать gx3235ss-sflash-20180921
Последний раз редактировалось kosmos17; 30.06.2022 в 15:37.
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credo (23.12.2021), U2C (13.04.2021)
Старый 30.06.2022, 15:29   #2
3lipsvm
Junior Member
 
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А если нет в пункте Boot File строчки gx3235ss-sflash-20180921
Где взять?
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Старый 30.06.2022, 15:38   #3
kosmos17
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Скачать по ссылке загрузчик GXDownloader_25092018.
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Старый 30.06.2022, 16:00   #4
3lipsvm
Junior Member
 
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Да нет там gx3235ss-sflash-20180921
в папке firmware for GXDownloader нет
В папке boot_file тоже нет
Только - denys_H265
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Старый 30.06.2022, 16:20   #5
kosmos17
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