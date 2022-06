kosmos17 Super Moderator

Восстановление приемника uClan T2 HD SE ИНФОРМАЦИЯ / INFORMATION Восстановление приемника uClan T2 HD SE после неудачной прошивки

Если ваш приемник не загружается, то есть возможность восстановить его без использования программатора.

Для этого вам понадобится программа для восстановления ресивера uClan B6

Вскрываем аккуратно приставку и на плате находим разъем UART. С помощью паяльника соединяем контакт GND на плате с аналогичным конвертера, TXD c RXD конвертера, RXD c TXD конвертера.







Дальше все действия аналогично инструкции по восстановлению uClan B6.

За исключением, в пункте Boot File выбрать gx3235ss-sflash-20180921